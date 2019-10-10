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Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Aksaray'da seyir halindeki kamyonetin kasasında ve kasaya asılı olarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

10.10.2019 10:38Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
Aksaray'da seyir halindeki kamyonetin kasasında ve kasaya asılı olarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Polis otosundan megafonla yapılan uyarıları da hiçe sayan sürücü ve kasadaki vatandaşlar hem canlarını hiçe sayarak hem de trafiği tehlikeye düşürerek yolculuk yaptı.

Kameralara yansıyan görüntüler Atatürk Bulvarı üzerinde kaydedildi. Bulvar üzerinde beliren ev eşyası yüklü 68 AAS 042 plakalı kamyonet sürücüsü, araçta yer olmadığı gerekçesi ile 2 kişiyi kamyonetin kasasına bindirdi. Bir kişi kamyonetin kasasında otururken, hınca hınç dolu olan kasada kendine yer bulamayan diğer kişi ise kamyonetin kasasına asılı olarak yola çıktı. Atatürk Bulvarından Cumhuriyet Bulvarına dönen kamyonet, bu sırada oradan geçen sivil polis otosuyla karşılaştı. Sivil polis ekipleri sürücüyü ve kasada asılı giden vatandaşları megafon aracılığıyla uyarırken, uyarılara uymayan sürücü ve kasadaki vatandaşlar tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Diğer sürücülerin durumu polise bildirmesi üzerine kamyonet Cumhuriyet Bulvarı üzerinde durduruldu. Kamyonet sürücüsü Ahmet Serdar T., kamyonette yer olmadığı gerekçesi ile kasada yolculuk yaptıklarını belirtirken, polis ekipleri sürücüye 'Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek' ihlalinden 915 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Atatürk Bulvarı, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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