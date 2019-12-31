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Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

31.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:01 Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu
'da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonetin sürücü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturulan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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