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Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

GAZİANTEP'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü.

06.08.2019 11:52 Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü
GAZİANTEP'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Tilkicieri, bebeği Ali'yi evlerinin önünde kamyonetin kasasında oyun oynayan çocukların yanına bıraktı. Bir süre sonra minik Ali, kamyonetten düşüp yaralandı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye götürülen Ali Tilkicieri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Zeynep- Salih Tilkicieri çiftinin tek çocukları olan minik Ali'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

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