Haberler » Güncel » Haber

Kamyonet kazada yan yattı, 3 kişi yara almadan kurtuldu

Mahmutbey-Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet kaza yaparak yan yattı.

05.10.2019 23:55Kamyonet kazada yan yattı, 3 kişi yara almadan kurtuldu
Mahmutbey-Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet kaza yaparak yan yattı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Basın Ekspres Çobançeşme mevkiinde Havalimanı istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmak isteyen 34 ZJ 2743 plakalı kamyonet, yağlanan zemin nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrilerek yan yattı. Kamyonet içerisinde bulunan üç kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasıyla birlikte Basın Ekspres yolundaki trafik normale döndü.
(Vedat Bayraktar/İHA)

Mahmutbey, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:11 Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ağır yaralı
04:08 Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
03:52 "Hafter'e destek veren devletler hesaba çekilsin"
03:48 Otomobilin çarptığı yaya öldü
03:45 TEM'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
03:36 Ataşehir'de trafik kazası: 2 ölü, biri ağır, üç yaralı
03:36 Haliç köprüsü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü