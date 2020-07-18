Kamyonet kontrolden çıktı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Samet T.D. idaresindeki 41 L 1311 plakalı kamyonet açık cezaevi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kazım D. ve Hayriye D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK