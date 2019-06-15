15.06.2019 19:40
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Kamyonet köprüden uçtu: 2 yaralı

Kamyonet köprüden uçtu: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Dodurga Köyü Yunak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Dodurga Köyü Yunak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dodurga beldesinden kereste alarak köylerine doğru dönüş yoluna çıkan Aziz Ç. idaresindeki 43 AAL 801 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kaza da araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan D.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken her iki yaralının da Eskişehir'e sevk edileceği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, Dodurga, 3. Sayfa

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