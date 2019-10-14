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Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi

Ardahan'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

14.10.2019 09:16Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi
Ardahan'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Ardahan kent merkezi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Talip Karadağ yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayın görgü tanıklarından Gazi Karadağ, "Gece beton döküyorlardı 23.00'te. Arabaya vurunca yan devrildi. Lastikler paramparça oldu. Duramayınca iki üç arabaya daha çarparak durdu" diye konuştu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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