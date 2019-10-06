Haberler » Güncel » Haber

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

06.10.2019 18:26
Kırıkkale'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ömer Faruk Özgür yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğe ait 06 DG 7556 plakalı kamyonet, Keskin Delice yolu Kavurgalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Cebrail Zengin yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek ihtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale, Delice, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06 4. Etnospor Kültür Festivali sona erdi (2)
21:06 İsrail, eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etnospor kapanış programına katıldı
21:06 İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi
21:05 Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti
21:05 Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)
21:05 İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti