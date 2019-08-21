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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

21.08.2019 21:45 Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre Nezir Çakaroğlu (70) yönetimindeki 08 HA 192 plakalı kamyonet, Şavşat ilçesi Tepeköy Köyü'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, Şehit Çeşmesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çakaroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Şavşat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tepeköy, Şavşat, Güncel

Kaynak: DHA

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