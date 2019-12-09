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Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

09.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:45Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gelibolu ilçesi sapağında meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Sadık Akar yönetimindeki 34 KL 9509 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Akar'ı, ağır yaralı olarak çıkardı. Akar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Gelibolu, Evreşe, Güncel

Kaynak: DHA

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