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Kamyonet servis minibüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonetin servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:23 Kamyonet servis minibüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı
'nun ilçesinde kamyonetin servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Bolaman 1 Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ozan Akmaz idaresindeki 55 EB 195 plakalı kamyonet, Barış Tarak yönetimindeki 52 S 3121 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonet köprünün korkuluklarını çarparak durabildi ve denize uçmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazada sürücü Ozan Akmaz, Okan Duru, Yunus Emre Uçar ve Aykut Erat yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede buluna özel hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 20 dakika tek şeritten sağlanırken olası bir facianın yaşanmaması sevindirici durum oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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