Kamyonet Tabela Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Çorlu
'ya giden Cumali Kösenli'nin kullandığı 34 LGP 40 plakalı kamyonet, Çerkezköy Otogarı yakınlarında kontrolden çıkarak, refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sıkışarak yaralanan kamyonet sürücüsü Kösenli, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
07 Aralık 2018 Cuma 15:45