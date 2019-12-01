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Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan kamyonetin araziye takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:20Kamyonet takla attı: 2 yaralı
'da kontrolden çıkan kamyonetin araziye takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya'nın ilçesi istikametine seyir halinde olan Murat E. idaresindeki 63 K 6221 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araziye düşerek takla atan kamyonetin sürücüsü Murat E. ve araçta yolcu olarak bulunan Cuma Ayhan Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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