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Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

11.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:08Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem'in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem'in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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