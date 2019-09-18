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Kamyonet tarlaya devrildi; sürücü ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Yağan (21), ağır yaralandı.

18.09.2019 15:28Kamyonet tarlaya devrildi; sürücü ağır yaralandı
DİYARBAKIR'da devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Yağan (21), ağır yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Yağan'ın kullandığı iş makinesi parçalarını taşıyan 21 LB 104 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Yağan yaralandı. Yağan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Diyarbakır, Silvan, Yağan, Güncel

Kaynak: DHA

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