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Kamyonet TIR'a çarptı 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a yandan çarpan kamyonette bulunan yolcu Musa Bayram (36) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

16.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:39Kamyonet TIR'a çarptı 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a yandan çarpan kamyonette bulunan yolcu Musa Bayram (36) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- yolunun Datköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Veysel Karani Sarıkaya (48) yönetimindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki Ramazan Birol'un 17 TJ 722 plakalı TIR'ına yandan çarptı. Kazada kamyonetteki Musa Bayram, araçtan düşüp, TIR'la kamyonet arasında kaldı. Bayram olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Veysel Karani Sarıkaya ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Veysel Karani Sarıkaya, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Musa Bayram'ın cansız bedeni kurtarıcı yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya- Korkuteli yolu bir süre ulaşıma kapandı.



Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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