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Tırın altına giren kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen tırın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.10.2019 16:29

Sakarya yürek burkan görüntülere sahne oldu. Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen bir tırın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken'in aracında sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖĞLE SAATLERİNDE YAŞANDI

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Erenler Sarıcalar Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Mahmut Kadri Bilken idaresindeki 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, Ahmet İşlek idaresindeki 16 NLC 72 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tırın altına giren kamyonette sıkışan sürücü Mahmut Kadri Bilken, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geriye kalan fotoğraflar ise kazanın şiddetini ortaya koydu.

Tırın altına giren kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak yaşamını yitirdi

Erenler, Güncel

Kaynak: DHA

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