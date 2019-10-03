Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölüSAKARYA - Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

03.10.2019 21:17
Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü
SAKARYA - Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, TEM otoyolu Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikameti giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 16 NLC 72 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonette sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. TEM otoyolunda, kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandı.
Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:48 Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası
00:47 Otomobilin metrelerce sürüklediği motosikletli genç hayatını kaybetti
00:28 Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum
00:26 Tırmanış yapan Amerikalı dağcı yaralandı
00:26 Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası
00:18 Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
00:09 Bursa Gürsu'da ormanlık alev alev böyle yandı