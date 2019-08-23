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Kamyonet uçuruma yuvarlandı, köy muhtarı hayatını kaybetti

Artvin'in Taşlıca köyünde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu muhtar Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti.

23.08.2019 13:47 Kamyonet uçuruma yuvarlandı, köy muhtarı hayatını kaybetti
Artvin'in Taşlıca köyünde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu muhtar Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyü muhtarı Ahmet Çakaloğlu'nun kullandığı 08 AAB 374 plakalı kamyonet, Hatila Milli Parkı sınırları içindeki 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Ahmet Çakaloğlu (62) jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Çakaloğlu'nun cenazesi, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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