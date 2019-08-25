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Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

25.08.2019 16:56 Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Limonlu Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Ubeyit Akbaba yönetimindeki 33 CRS 56 plakalı erik yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Ubeyit Akbaba ile araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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