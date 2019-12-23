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Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

23.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:20 Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

VAN'ın ilçesinde, kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde bulunan Otogar kavşağında meydana geldi. Bayram Kar'ın kullandığı 72 AJ127 plakalı hafif ticari araç, NATO yolundan kavşağa giren Fevzi Kaya yönetimindeki 65 DH 041 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Bayram Kar ile hafif ticari araçtaki Ebubekir Kar, Sıddık Durak, Mehmet Değerli ve kamyonet sürücüsü Feyzi Kaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge sakinleri, kavşakta sürekli kaza meydana geldiğini belirtip, tedbir alınmasını istediklerini söyledi.



Erciş, Güncel

Kaynak: DHA

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