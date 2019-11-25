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Kamyonet ve otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da kamyonet ile otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

25.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:29

'da kamyonet ile otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yol yapım çalışması nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan ve kalan kısmı çift taraflı kullanıma açılan ilçesi Bulvarı'nda, youn karşısına geçmeye çalışan Necati Akman'a (73) M.D. idaresindeki 01 CCJ 11 plakalı kamyonet çarptı. Yere düşen Akman'a bu sırada diğer yönden gelen Y.A. yönetimindeki 01 EBF 28 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akman için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kamyonet ve otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yüreğir, Girne, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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