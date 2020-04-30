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Kamyonet yakıt alan otomobile çarptı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonetin akaryakıt istasyonunda otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

30.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:40
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonetin akaryakıt istasyonunda otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 NFZ 24 plakalı kamyonet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, akaryakıt istasyonundan yakıt alan Gürsel Erdem'in kullandığı 42 DYP 38 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü Erdem yaralandı. Akaryakıt istasyonuna ambulans ile tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya neden olan sürücünün, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kamyonetin kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kamyonet yakıt alan otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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