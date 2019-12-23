Haberler » Güncel » Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber

Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet önce iki otomobile ardından da yolda yürüren çifte çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

23.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:58

'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Ali Sazoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Asiye Sazoğlu, hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bağlar Caddesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Rampa aşağı inen Aygün Kocacenk yönetimindeki 54 ZK 117 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kocacenk, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Ali Sazoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sazoğlu'nun cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. Yaralanan Asiye Sazoğlu'na ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Aygün Kocacenk'in Serdivan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olduğu öğrenildi.

Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi - Haber
15:42   Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Haber
15:37   Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması - Haber
15:37   Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev - Haber
15:37   Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:44:44