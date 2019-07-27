Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

27.07.2019 16:42
Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı
Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı
ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Adana istikametine doğru ilerleyen Nail Bozoğlan idaresindeki tescilsiz motosiklet hemen önünde ilerleyen Süleyman Kul idaresindeki 51 HF 253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü başını kamyonetin arka camına çarparak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:25   Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
02:17   Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi
01:09   Sapanca Gölü'ndeki aramalara ara verildi
00:58   Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulundu
00:52   Başkent'te göçmen kaçakçılarına operasyon
00:31   İskilip'te kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
23:45   Şehit olan çocuklarının öldürüldüğünü iddia ettiler