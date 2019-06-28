28.06.2019 22:55
Haberler » Güncel » Haber

Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AB 078 plakalı kamyonet yavaşlayarak karşı şeride geçmek istedi. Arkadan aynı istikamete doğru yol alan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil hızla arkadan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce takla atarken, arkadan çarpan araç ise alev topuna döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kazada Mahsum A., Mehmet Emin A., Kutbettin B. ile Ramazan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Siverek , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:14 Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışması
00:13 Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni
00:05 Kısa sürede büyüdü: Alevler geceyi aydınlattı
00:03 Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı
00:01 Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali
00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019
00:00 7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti