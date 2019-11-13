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Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Resul Akın, yaşamını yitirdi.

13.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:02Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Resul Akın, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde D400 karayolu Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Resul Akın yönetimindeki 38 DB 763 plakalı otomobil, aynı yöne giden Aytan Yılmaz yönetimindeki 07 FB 430 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Resul Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Resul Akın'ın cenazesi, otopsi için önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyonet sürücüsü Aytan Yılmaz, ifadesi için savcılığa sevk edildi.



D-400 Karayolu, Manavgat, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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