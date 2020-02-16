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Kamyonete kurşun yağmuru: 2 yaralı

Edirne'de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:54Kamyonete kurşun yağmuru: 2 yaralı
'de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı halde karakola sığınan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. İddialara göre, kavşakta bulunan 22 BB 557 plakalı kamyonetin yanına plakasız otomobiliyle yaklaşan M.N. isimli şahıs, kamyonetin içinde bulunan sürücü M.M ve yanındaki kadın Ü.K.'ye kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.N. geldiği plakasız otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Yaralı sürücü ve kadın, kamyonetle yakında bulunan karakola giderek yardım talebinde bulundu. Karakola sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurşun yağmuruna tutulan kamyonette incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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