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Kamyoneti çalıştırmak isterken kazaya neden oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahibinin bir anlık dalgınlığı sonucunda yokuş aşağı inen kamyonet bir eve ve direğe çarparak durabildi.

04.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:50 Kamyoneti çalıştırmak isterken kazaya neden oldu
'in ilçesinde sahibinin bir anlık dalgınlığı sonucunda yokuş aşağı inen kamyonet bir eve ve direğe çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 317. Sokak'ta meydana gelen kazada Ali E., 43 YC 346 plakalı çalışmayan kamyonetini çalıştırmak için dakikalarca uğraştı. Ardından kamyonetin çalışmaması üzerine Ali E.'nin araçtan inmesiyle yokuş aşağı ilerlemeye başlayan kamyonet yol kenarındaki direğe ve binaya çarparak güçlükle durabildi. Kazada kamyoneti durdurmaya çalışan Ali E. ve eşi Elçin E. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Yenidoğan Mahallesi, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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