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Kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden patenli genç adeta kazaya davetiye çıkardı.

04.09.2019 09:54 Kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden patenli genç adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden ismi öğrenilemeyen patenli genç trafiği tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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