Kamyonetin Çarptığı Anne ve Oğlu Yaralandı

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Eyüpsultan'da bir kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarpması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Topçular Mahallesi Otakçılar Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA 6163 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı.Çarpmanın ardından yola savrulan anne ile oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpma anı yer alıyor.