20.06.2019 12:17
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Kamyonetin çarptığı araç garaja daldı

Kamyonetin çarptığı araç garaja daldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde viteslerinin karışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Tekirdağ'ınMalkarailçesinde viteslerinin karışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araç bir apartmanın garajına daldı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi'ne bağlananCumhuriyet Caddesiüzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş yukarı seyreden bir firmaya ait kamyonetin vitesi karıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halinde bulunan eski Dolu Mahallesi Muhtarı Arif Üdücü'ye ait 59 LU 677 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araç apartmanın garajına daldı.

Olayla ilgili konuşan hafif ticari araç ve apartmanın sahibi Arif Üdücü, "Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Arabam ve garaj kapısı zarar gördü. Hasarı karşılayacaklar" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Malkara,Tekirdağ,3. Sayfa

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