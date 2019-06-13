13.06.2019 20:36
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendiDÜZCE - Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı.

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi
DÜZCE - Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklenirken kaza kameraya yansıdı.
Kaza; akşam saatlerinde Düzce kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kaldırımda ailesi ile birlikte gitmekte olan 7 yaşındaki G.S.K. annesinin elinden kurtularak karşıya geçmek için park halindeki araçların arasından yola fırladı. Bu esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Metin K.'nın kullandığı 81 FP 544 plakalı kamyonet, yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 7 yaşındaki G.S.K. bir anda kendini yerde buldu.
Kamyonetin çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları minik çocuğu, ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırdılar.
Diğer taraftan kazayı gören küçük kızın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirirken, anne telefonla eşine bilgi vermek istedi. Ancak konuşamayınca devreye trafik polisleri girdi. Polisler babaya çocuğuna kamyonetin çarptığını ancak durumunun iyi olduğunu söylediler. Kamyonetin çarptığı G.S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer taraftan 7 Yaşındaki G.S.K.'ya kamyonetin çarpma anı ve çocuğun yerde sürüklenme anı ise kameralara yansıdı.Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi
Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:31 Kayseri'de sağanak
21:30 Kastamonu Üniversitesi'nde yerli ve milli beyaz peynir için çalışmalar başladı
21:29 Hafızlık icazet merasimi gerçekleşti
21:29 Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
21:29 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar
21:28 Dev buhar kazanı için trafik seferberliği
21:28 Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı
21:28 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Açıklaması
21:26 Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi
21:26 Son dakika Süper Loto Sonuçları 13 Haziran: 20 milyon TL kazandıran sayılar açıklandı!
21:25 Güngören'de tramvay otomobile çarptı
21:25 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan...
21:23 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
21:22 Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası