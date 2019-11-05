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Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

05.11.2019 21:37 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:37Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
DİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokakta dönüş yaptığı sırada Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Remzi G.'ye çarptı. Kazada, Remzi G. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Acil Servis'te tedaviye alındı. Remzi G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


- Diyarbakır

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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