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Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

13.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:45Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

KONYA'nın ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alparslah Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kamyonet, kavşakta minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste  park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı 1 kişi yaralanırken, diğeri ayağa kalkıp, kaza yerinden uzaklaştı. Yaralı, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.



Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA

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