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Kamyonetin çarptığı minibüs, otomobile akaryakıt dolduran 2 kişiye çarptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, park halindeki otomobile akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarptı.

13.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:57Kamyonetin çarptığı minibüs, otomobile akaryakıt dolduran 2 kişiye çarptı

KONYA'nın ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, park halindeki otomobile akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Osman Çakırer yönetimindeki 42 Y 2601 plakalı kamyonet, Bayram Avcu'nun kullandığı 35 AEZ  515 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yolun kenarında park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen İlker Oruç (26) ve Murat Özçetin'e (26) çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.



Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA

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