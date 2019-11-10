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Kamyonetin çarptığı motosikletli genç öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

10.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:46Kamyonetin çarptığı motosikletli genç öldü
'nın ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saat 19.00'da Serik-Antalya D400 karayolu üzerindeki Burmahancı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde giden Alper Altan (35) yönetimindeki 07 LUE 68 plakalı motosiklete, kavşağa geldiği sırada sürücüsü belli olmayan 07 YR 610 açık kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklete, bu sırada yoldan geçen başka bir araç daha çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri genç adamın öldüğünü tespit etti. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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