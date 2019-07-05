05.07.2019 21:09
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Kamyonetin çarptığı tekerlekli sandalyeli yaşlı adam yaralandı

Kamyonetin çarptığı tekerlekli sandalyeli yaşlı adam yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken kamyonetin çarptığı 92 yaşındaki adam yaralandı.

Kamyonetin çarptığı tekerlekli sandalyeli yaşlı adam yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken kamyonetin çarptığı 92 yaşındaki adam yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 38 HU 823 plakalı kamyonet caddede seyir halindeyken, tekerlekli sandalyesiyle yol kenarında ilerleyen 92 yaşındaki Hacı H. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sandalyeden düşen Hacı H. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı H. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Mustafa İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kamyonetin çarptığı tekerlekli sandalyeli yaşlı adam yaralandı
Kaynak: İHA
Kocaeli, Kavak, Gebze, 3. Sayfa

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