Haberler » Yerel » Haber

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

16.09.2019 19:26
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Ö.'nün kullandığı 55 AAY 519 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Avni Uğurlu'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere savrulan Avni Uğurlu yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Samsun, Fatsa, Ordu, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:17 - Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkı
19:26 Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı
19:05 Vali Canbolat: "Eğitimde hata geleceği olumsuz etkiler"
18:29 - Van Gölü'nün Erciş sahillerinde su altı mikrobiyalitlere rastlandı
17:37 Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
16:52 Polislerden vatandaşlara aşure ikramı
16:45 - Sonsuz Şükran Köyü'ne 'Yüreğiyle yürüyenler' kadın heykeli