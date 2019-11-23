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Kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin fabrikanın çitlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:00

'nın ilçesinde kamyonetin fabrikanın çitlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Altun idaresindeki 33 F 0515 plakalı elma yüklü kamyonet, Pozantı- yolunun Alpu Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan fabrikaya ait bahçenin çitlerine çarptı.

Kamyonetin kasasının devrildiği kazada sürücü, Ferhat ve Mahmut Altun ile İbrahim Yavuz araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Pozantı, Çamardı, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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