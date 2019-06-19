19.06.2019 14:32
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Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında

Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka aracın kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ankara- Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı, başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kamyonetin devrilmesi

Haber: ANKARA/DHA


Kaynak: DHA
Ankara, Güncel

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