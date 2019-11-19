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Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü

Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldüAdana'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, geri gelen kamyonetin altında kaldı.

19.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:36
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü
'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, geri gelen kamyonetin altında kaldı. Küçük çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol Bartan, sokakta arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Bu sırada komşuları U.Ş. (45) kamyonetiyle çıkmaz sokaktan geri gelmek istedi. Ancak Erol'u ezdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği çocuk, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Erol Bartan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis kamyonetin sürücüsü U.Ş.'yi gözaltına aldı.
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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