Haberler » Güncel » Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2) - Haber

Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILARAdana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı.

19.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:53Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR

Adana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, "Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise "Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti" diye ağladı.

Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Can ÇELİK/ADANA,



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:13 Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
20:13 - SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması
20:13 Cevdet Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
20:12 Dünya Yaşlılar Derneği, Kenya'da su kuyuları açacak
20:12 MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:14:47