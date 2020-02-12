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Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonunda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin eleİl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığını talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya...

12.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:43
Mardin'in ilçesinde drone destekli operasyonunda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin ele
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığını talimatları ile Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahısların Yakalanmasına" yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Midyat ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan arama sırasında Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, aracın kasa kapakları demirlerine gizlenmiş 23 Kilogram ağırlığında 176 paket eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile salıverildi.
Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Midyat, Güncel

Kaynak: AA


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