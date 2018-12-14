Kamyonetin kasasında taşımalı eğitim kamerada Sultangazi
'de öğrencilerin kamyonet kasasında okul yolculuğu kamerada
İSTANBUL - Sultangazi'de öğrencilerin kamyonet kasasında yaptığı okul yolculuğu kameralara yansıdı. Kamyonetin kasasının okul servisi gibi kullanıldığı tehlikeli yolculukta öğrencilerin canı hiçe sayıldı. Sultangazi Eski Edirne
Asfaltı yolunda çekilen görüntüler öğrencilerin zorlu okul yolculuğunu gözler önüne serdi. Bir kamyonetin kasasında okula gidip gelen öğrenciler, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamarasıyla görüntülenirken Kamyonet kasasının servis gibi kullanıldığı yolculukta öğrencilerin hiç bir emniyetinin olmaması yürekleri ağızlara getirdi.
Sultangazi
14 Aralık 2018 Cuma 09:35