30.06.2019 15:01
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Kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu

Kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu

Samsun'da kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu.

Samsun 'da kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 55 KY 376 plakalı kamyonet Orman İşletme Müdürlüğü önünde rampa yukarı çıkarken araç kaymaya başladı Bu sırada araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe C.(38) ve kızı Fatmanur C.(10) araç kaymasın, ağırlık olsun diye kamyonetin kasasına çıktı. Kamyonet hareket ettiği sırada üzerinden yere düşen Ayşe C. ve Fatmanur C., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , Anne , 3. Sayfa

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