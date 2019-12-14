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Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ağrı'da ısınmak için kamyonetin motor kısmına giren ve burada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

14.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:34
'da ısınmak için kamyonetin motor kısmına giren ve burada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezi Valikonağı Caddesi'nde hareket halindeki kamyonetin motor kısmında kedinin mahsur kaldığını gören zabıta ekipleri, aracı durdurdu.
Yoğun çabaya rağmen kediyi buradan çıkaramayan ekipler, durumu Ağrı Belediyesi Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi süt ile besledikten sonra belediye veterinerine teslim edildi.
İlk tedavisi yapılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi.
Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Zabıta, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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