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Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta'da, park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:42Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
'da, park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin uzun süre çaba sarf ettiği kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanırken ayağından yaralanan kedi ise tedavisi yapılmak üzere veteriner hekimlere teslim edildi.

Olay, geçen cuma günü Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bahçesinde yaşandı. Park halinde bulunan kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler araç sahibini uyardı. Kamyonetin motor kaputunu açan sürücü, arada sıkışan kediyi çıkarmada başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ara sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan itfaiye ekipleri, uzun süre kediyi çıkarabilmek için çalışma yaptı.

İtfaiye ekiplerince bir süre sonra çıkarılan kedinin ayak kısmından yara olduğunun anlaşılması üzerine tedavisi yapılmak üzere Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ISPARTA

Isparta, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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