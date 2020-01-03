Haberler » Güncel » Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı - Haber

Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük'ü ezdi.

03.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:23 Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı

BURSA'nın ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük'ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Mahallesi, Uncu Sokak'ta meydana geldi. Arıza yapan 20 SF 404 kamyoneti çalıştırmak için sürücüsü, çevredekilerden yardım istedi. Çalıştırılmak için itilen kamyonet, sokakta oyun oynayan Hamza Alpyörük'ü ezdi. Kamyonun altında kalan çocuğu fark edenler durumu 112 sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu - Haber
18:44   Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi - Haber
18:42   HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı - Haber
18:42   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
18:42   Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:46:11