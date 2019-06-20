20.06.2019 13:40
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Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

ANTALYA'da başkasına ait bir arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı iddia edilen A.T., yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonetini sürdü.

ANTALYA'da başkasına ait bir arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı iddia edilen A.T., yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonetini sürdü. 1 kişinin yaralanmasına neden olan A.T. ile görevlilere direnen eşi ile 2 çocuğu gözaltına alındı. Yıkım gözaltı işleminin ardından yapıldı.
Olaylı yıkım, öğle saatlerindeKepezilçesiFevzi Çakmak Mahallesi Süleyman DemirelBulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı öne sürülen A.T., işyerinin yıkımı için gelen ekiplere ailesiyle direndi. A.T., kamyonetini ekiplerin ve arazi sahiplerinin üzerine sürdü. Arazi sahiplerinin çalışanı olduğu belirtilen Fethi Kaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşı koyan A.T., eşi ve iki çocuğunu, ekipler havaya ateş ederek sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile polis memurunu yere düşürüp elindeki tabancayı almaya çalışan eşi N.T. ve çocukları A.V.T, ile N.T'yi gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından yıkım gerçekleştirildi.
'ARAZİYİ BOŞALTMAK İÇİN PARA İSTEDİLER'
Arsa sahiplerinden avukatÖmer Avşaroğlu, arazinin 9 dönüm büyüklüğünde, ticari değeri yüksek bir arazi olduğunu söyledi. Arazinin tapusu kendilerinde bulunmasına rağmen ailenin yıllardır buradan çıkmadığını söyleyen Avşaroğlu, "Bizden arsayı boşaltmak için para istediler. Biz de tapulu arazimizdeki kişilere para vermek istemedik. Çıkmaları için hukuki mücadele başlattık. Ona rağmen çıkmamak için ekiplere zorluk çıkardılar" dedi.


- Antalya
Kaynak: DHA
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